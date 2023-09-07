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Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de bugün beklenen sağanak nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ekleme: 7.09.2023 - 09:00 Güncelleme: 7.09.2023 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de
Kavurucu sıcaklar, eylül ayına girilmesiyle birlikte yerini yağışlara bıraktı.

Mevsim normalleri üzerinde yağan yağışlar ise bazı kentlerde sele sebep oldu.

Özellikle yurdun batı kısmında etkili olan sağanak sonrası Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'da sel felaketi yaşandı..

Felaketin ardından yaralar sarılmaya başlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu.

Sağanak bekleniyor

Yapılan son tahminlere göre; Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de bugün sağanak yağış bekleniyor.

11 il sarı kodla uyarıldı

Bugün akşam saatlerine kadar; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yetkililer, sarı kodla uyarılan 11 ilde yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de
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