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4 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya paylaştı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de operasyon düzenlendi.

Ekleme: 7.09.2023 - 08:54 Güncelleme: 7.09.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
4 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya paylaştı14 zehir tacirinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca;

❌İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda
* 1️9 kg eroin,
* 5️8 kg bonzai,
* 1️70 kg muhtelif içerikte uyuşturucu ile silah ele geçirilmiş geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

❌Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada
* 76.5 kilo eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

❌Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada
* 158 ilo esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında.

❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise #Genç kırsalında yapılan aramalarda
* 150 kilo toz esrar,
* 44 kilo kubar esrar ile
* 3.325.468 kök kenevir ele geçirildi.

❌ Ayrıca;
Jandarma Genel Komutanlığı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda da
* 280 kg skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Bot hesapların paylaşımları değil, kahramanların gece gündüz demeden yaptıkları bu operasyonlar gerçek. Bilinsin ki; zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz.

Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve milletimizi zehirlemeye kalkan o uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız.
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