4 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya paylaştı
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de operasyon düzenlendi.
14 zehir tacirinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;
İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca;
❌İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda
* 1️9 kg eroin,
* 5️8 kg bonzai,
* 1️70 kg muhtelif içerikte uyuşturucu ile silah ele geçirilmiş geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
❌Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada
* 76.5 kilo eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
❌Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada
* 158 ilo esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında.
❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise #Genç kırsalında yapılan aramalarda
* 150 kilo toz esrar,
* 44 kilo kubar esrar ile
* 3.325.468 kök kenevir ele geçirildi.
❌ Ayrıca;
Jandarma Genel Komutanlığı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda da
* 280 kg skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Bot hesapların paylaşımları değil, kahramanların gece gündüz demeden yaptıkları bu operasyonlar gerçek. Bilinsin ki; zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz.
Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve milletimizi zehirlemeye kalkan o uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;
İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca;
❌İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda
* 1️9 kg eroin,
* 5️8 kg bonzai,
* 1️70 kg muhtelif içerikte uyuşturucu ile silah ele geçirilmiş geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
❌Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada
* 76.5 kilo eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
❌Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada
* 158 ilo esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında.
❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise #Genç kırsalında yapılan aramalarda
* 150 kilo toz esrar,
* 44 kilo kubar esrar ile
* 3.325.468 kök kenevir ele geçirildi.
❌ Ayrıca;
Jandarma Genel Komutanlığı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda da
* 280 kg skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Bot hesapların paylaşımları değil, kahramanların gece gündüz demeden yaptıkları bu operasyonlar gerçek. Bilinsin ki; zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz.
Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve milletimizi zehirlemeye kalkan o uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız.