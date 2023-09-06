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Trafikte muşta ve sopalı vahşet: 50 kişi birden saldırdılar!

İzmir'de trafik kazasının ardından tartışma çıktı. Sopa, muşta ve bıçaklı kavgada, 3 kişi ağır yaralandı. Kanlar içinde alan Erdem Yıldırım o anları şöyle anlattı: 50 kişi birden saldırdılar!

Ekleme: 6.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 6.09.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Trafikte muşta ve sopalı vahşet: 50 kişi birden saldırdılar!
Kan donduran olay 31 Ağustos'ta İzmir Karşıyaka'da Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak'ta yaşandı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırım, Erol Çelik'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Trafikte muşta ve sopalı vahşet: 50 kişi birden saldırdılar!


Hasarlı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım ve Çelik yakınlarını aradı. Yaklaşık 50 kişi olay yerinde toplandı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede sopa, muşta ve bıçaklı kavgaya dönüştü, yaşananlar savaşı aratmadı…

Trafikte muşta ve sopalı vahşet: 50 kişi birden saldırdılar!

Kavgada Yılmaz Yıldırım sağ gözüne aldığı darbeyle yaralandı. Yıldırım'ın kardeşi Cengiz Yıldırım'ın sağ kolu kırılırken, yeğeni Erdem Yıldırım ise gözünün altı ve göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Bu arada kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, Erol Çelik gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Trafikte muşta ve sopalı vahşet: 50 kişi birden saldırdılar!

Evli, 6 çocuk babası Yılmaz Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kardeşi Cengiz Yıldırım ile yüzüne 5 dikiş atılan yeğeni Erdem Yıldırım, tedavilerinin ardından evlerine yollandı. Gözaltına alınan Çelik ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi oldu.

İŞTE SALDIRGANIN İFADESİ
Erol Çelik'in ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığını belirtip, 'Tokat attım, yere düştü. Sonra aracından sopa çıkardı. Beni darp etmeye çalıştığı sırada çevredekiler yetişip, ayırdı. Ardından bana küfredip, telefonla akrabalarını arayıp, çağırdı. Gelen yakınları da küfredip, saldırdı. Ardından polisler geldi. Beni kendi araçlarına alarak, bölgeden uzaklaştırıp, kurtardı. Bu sırada ben de yeğenimi arayıp, durumu anlattım. Ancak polis aracında olduğum için devamında ne yaşandı bilmiyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm' savunması yaptı.

Trafikte muşta ve sopalı vahşet: 50 kişi birden saldırdılar!

'50 KİŞİ BİRDEN SALDIRDILAR'
Erdem Yıldırım ise ifadesinde, 'Amcam ufak bir trafik kazası geçirip beni aradı, yanına gittim. Olay yerine vardığımda amcamı yerde darbedilirken gördüm. Yardımına koşarken sopa ve bıçakla yaraladılar. Gruptan biri elindeki bıçakla beni önce göğsümden sonra gözümün alt kısmından yaraladı.

Gözümün altındaki bıçak yarasına 5 dikiş atıldı. Gözümden ameliyat olacağım. Olay yerine varmadan babama da kazayı haber vermiştim. Benden sonra o da olay yerine ulaştığında ona da saldırıp darbettiler. Ufacık bir trafik kazası büyük bir kavgaya dönüştü. 3 kişiye 50 kişi saldırdı. Böyle bir megapol kentte bunu yapıyorlar. O kadar kalabalık gruptan sadece 1 kişi gözaltına alındı. Bize saldıran tek kişi değildi. Şikayetçiyim' dedi.

Trafikte muşta ve sopalı vahşet: 50 kişi birden saldırdılar!

DİĞER SALDIRGANLAR TESPİT EDİLSİN ÇAĞRISI
8 çocuk babası Cengiz Yıldırım ise 'Olaydan sonra sadece 1 kişi gözaltına alındı. Oysa, bize 50 kişi saldırıp, linç etti. Kolumu kırdılar. Oğlumu bıçakla yaraladılar. Adalet yerini bulsun. Bize saldıran diğer kişiler kimse tespit edilsin' ifadelerini kullandı.

Trafikte muşta ve sopalı vahşet: 50 kişi birden saldırdılar!

'KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ'
Yıldırım ailesinin avukatı Gülşah Yıldız da 'Bu saldırı müvekkillerimi sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da etkilemiştir. Madde hasarlı küçük bir kaza olmasına rağmen daha büyük ölçekli bir olaya dönmüştür. Olay polisin ve etraftaki vatandaşların müdahale edemeyeceği hale gelmiştir. Konuyla alakalı hastane raporları ve kamera kayıtlarını savcılığa sunduk.' diye konuştu.


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