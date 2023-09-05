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Usta oyuncu Mehmet Ulay kansere yenik düştü

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, bir süredir boğuştuğu akciğer kanserine yenildi. Usta oyuncu bugün Almanya'da gözlerini hayata yumdu.

Ekleme: 5.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 5.09.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Mehmet Ulay kansere yenik düştüÜnlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, sevenlerini yasa boğdu.

Mehmet Ulay'a bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Kansere yenildi

Ulay, bugün mücadelesine yenildi.

Usta oyuncu, tedavi gördüğü Almanya'da 81 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatı, sanat camiasında büyük bir hüzün yaşattı.

Mehmet Ulay'ın vefat haberini alanlar, sosyal medya hesaplarından başsağlığı paylaşımları yapmaya başladı.

Mehmet Ulay kimdir?

1942 yılında doğan Mehmet Ulay, Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a geldi.

Kabataş Lisesi'nden mezun olan Ulay, 1963'te ise Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapan usta oyuncu, bir süre sonra Almanya ve Amerika'ya giderek tiyatro üzerine araştırmalar yaptı.

Ulay, dönüşünün ardından ise dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

Vefat haberinin ardından, Mehmet Ulay'ın rol aldığı diziler akıllara geldi.

Usta oyuncu Mehmet Ulay kansere yenik düştü

İşte usta oyuncunun dahil olduğu bazı diziler;

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Emret Komutanım, Ezel, Hakan:Muhafız, Suçlu, Galip Derviş, Tozlu Yollar, Yol Ayrımı, Arka Sıradakiler, Şakir Efendi, Yarım Elma, Kurşun Asker, Cinlerle Perilerle.

Mehmet Ulay'ın yer aldığı filmler ise şu şekilde;

Hayvan, Çiçero, Daire, Tövbe, Emret Komutanım Şah Mat, Komik-i Şehir, Meyhanecinin Kızı, Beyza'nın Kadınları, Ankara Ekspresi, Eylül, Keloğlan, Mert Ali, İkili Oyunlar
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