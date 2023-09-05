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İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'

Foça'da kaydedilen videoda, yaşlı bir kadının yolda karşılaştığı tesettürlü kadınları hedef alarak saldırgan ifadeler kullandığı görüldü. Kadın, "Atatürk'ün çocuklarıyız biz" diyerek taciz etti.

İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'
Ekleme: 5.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 5.09.2023 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'
Yıllarca siyaset arenasında yapılan ayrımcılığın toplumdaki etkileri sürüyor.

2023 yılında da tesettür düşmanlığı son bulmak bilmiyor.

Bu kez CHP'nin kalesi İzmir'de tesettür düşmanlığı hortladı.

Tepki çeken video

Foça ilçesinde ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada dolaşıma girince kısa sürede gündem oldu.

Tepkiler de art arda gelmeye başladı.

Başörtülü kadınları hedef aldı

Yolda yürüyen başı açık yaşlı bir kadın, karşılaştığı başörtülü kadınları hedef aldı.

Sözlü tacizde bulunan şahıs, saldırgan ifadeler kullandı.

Mağdur kadın ise o anları kayıt altına aldı.

"Atatürk çocuklarıyız biz"

Tepki çeken görüntülerdeki diyalog şu şekilde:

Tesettür düşmanı kadın, "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." dedi.

"Sen de açmışsın kendini biz sana bir şey diyor muyuz?"

Mağdur kadın ise, "Atatürk çocuğu falan değiliz. Kapatın gözlerinizi. Sen de açmışsın kendini biz sana bir şey diyor muyuz? Size ne çocuğumuzdan. Bu bizim kendi tercihimiz." sözleriyle yanıt verdi.
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