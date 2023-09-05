İyi Parti'den seçim itirafı: Allah memleketimizi korumuş

Seçimleri kaybeden muhalefet birbirine suçlamaya başladı.İyi Parti cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yüzünden kaybedildiği görüşü hakim.CHP'de ise diğer ittifak üyeleriyle birlikte İyi Parti'nin yeterli seçim çalışması yürütmediği görüşü ağır basıyor.Bir yandan da yerel seçimleri düşünen muhalefette zaman zaman da bazı bölgelerde iş birliği yapılabileceğine yönelik açıklamalar geliyor.Muhalefetin hesaplaşması sürüyorHal böyleyken İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nın konuğu oldu.Kaybedilen seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beker dikkat çeken ifadeler kullandı.Beker'e programda, "Seçimi kazansaydınız koordine bir şekilde bu ülkeyi yönetebilecek miydiniz?" diye soruldu.Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne yönelik bakanlık vaadine değinen Beker, "Sonradan bakıyoruz seçim kaybedildikten sonra biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Genel Başkanımıza söylenmemiş, biz bilmiyoruz parti olarak. Bir partiye İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Kültür Bakanlığı verilmiş. Herkese her yetki dağıtılmış." dedi.Bakanları oluşturamamış, atamaları yapamamışız: Allah memleketimizi korumuşBakanları bile oluşturamadıklarını söyleyen Beker bu kez ise, "Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş." ifadelerini kullandı.Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor: İyi ki kazanamamışız diyorlarBeker'in konuyla ilgili diğer ifadeleri şöyle:Bunlar ortaya çıktıktan sonra diyelim ki 6'lı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor. Adamlar "iyi ki kazanmamışız" diyor. Siz öbür tarafları hiç eleştirmiyorsunuz, devamlı Akşener hastalığına bulaşmış insanlar."