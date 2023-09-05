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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre o ilçelerde elektrik kesilecek. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Ekleme: 5.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 5.09.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, aşağıda belirtilen ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması planlanmaktadır.

İstanbul'da, BEDAŞ tarafından duyurulan elektrik kesintileri şu bölgeleri etkileyecek:

İlçe: Arnavutköy
Mahalle: Merkez-Hadımköy
Cadde/Sokak: Cahit Sıtkı Tarancı Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 01:00 - 03:00
Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-Kirazlı
Cadde/Sokak: 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., Hoca Ahmet Yeşevi Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:00 - 06:00
Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-100. Yıl
Cadde/Sokak: 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., Mustafa Kemal, Veysel Karani Sokak
İlçe: Esenler
Mahalle: Merkez-Davutpaşa
Cadde/Sokak: 58., 62. Sokak
İlçe: Zeytinburnu
Mahalle: Merkez-Yenidoğan
Cadde/Sokak: 58/1. Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:01 - 07:00
Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-Çınar
Cadde/Sokak: İstanbul Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 11:00
Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-Güneşli
Cadde/Sokak: 1275., 1277., Anafartalar, Mahmutbey, Vakıflar Sokak
Mahalle: Kirazlı
Cadde/Sokak: 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., Belediye, Dökümcüler, Mahmutbey, Merkez Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 17:00
Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bahçelievler
bCadde/Sokak: Kaynarca Sokak
İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-Kirazlı
Cadde/Sokak: 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1206., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1213., 1215., Hoca Ahmet Yeşevi, Merkez Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:00 - 06:00
Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bahçelievler
Mahalle: Merkez-Kocasinan Merkez
Cadde/Sokak: Köse, Tavukçu, Şehit Abdullah Tekkas Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 12:00
Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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