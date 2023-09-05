İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, aşağıda belirtilen ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması planlanmaktadır.İstanbul'da, BEDAŞ tarafından duyurulan elektrik kesintileri şu bölgeleri etkileyecek:Mahalle: Merkez-HadımköyCadde/Sokak: Cahit Sıtkı Tarancı SokakKesinti Tarihleri: 05/09/2023, 01:00 - 03:00Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.Mahalle: Merkez-KirazlıCadde/Sokak: 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., Hoca Ahmet Yeşevi SokakKesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:00 - 06:00Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.Mahalle: Merkez-100. YılCadde/Sokak: 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., Mustafa Kemal, Veysel Karani Sokakİlçe: EsenlerMahalle: Merkez-DavutpaşaCadde/Sokak: 58., 62. Sokakİlçe: ZeytinburnuMahalle: Merkez-YenidoğanCadde/Sokak: 58/1. SokakKesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:01 - 07:00Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.Mahalle: Merkez-ÇınarCadde/Sokak: İstanbul SokakKesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 11:00Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.Mahalle: Merkez-GüneşliCadde/Sokak: 1275., 1277., Anafartalar, Mahmutbey, Vakıflar SokakMahalle: KirazlıCadde/Sokak: 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., Belediye, Dökümcüler, Mahmutbey, Merkez SokakKesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 17:00Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.bCadde/Sokak: Kaynarca Sokakİlçe: BağcılarMahalle: Merkez-KirazlıCadde/Sokak: 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1206., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1213., 1215., Hoca Ahmet Yeşevi, Merkez SokakKesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:00 - 06:00Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.Mahalle: Merkez-Kocasinan MerkezCadde/Sokak: Köse, Tavukçu, Şehit Abdullah Tekkas SokakKesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 12:00Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.