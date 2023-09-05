İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre o ilçelerde elektrik kesilecek. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, aşağıda belirtilen ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması planlanmaktadır.
İstanbul'da, BEDAŞ tarafından duyurulan elektrik kesintileri şu bölgeleri etkileyecek:
İlçe: Arnavutköy
Mahalle: Merkez-Hadımköy
Cadde/Sokak: Cahit Sıtkı Tarancı Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 01:00 - 03:00
Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-Kirazlı
Cadde/Sokak: 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., Hoca Ahmet Yeşevi Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:00 - 06:00
Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-100. Yıl
Cadde/Sokak: 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., Mustafa Kemal, Veysel Karani Sokak
İlçe: Esenler
Mahalle: Merkez-Davutpaşa
Cadde/Sokak: 58., 62. Sokak
İlçe: Zeytinburnu
Mahalle: Merkez-Yenidoğan
Cadde/Sokak: 58/1. Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:01 - 07:00
Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-Çınar
Cadde/Sokak: İstanbul Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 11:00
Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-Güneşli
Cadde/Sokak: 1275., 1277., Anafartalar, Mahmutbey, Vakıflar Sokak
Mahalle: Kirazlı
Cadde/Sokak: 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., Belediye, Dökümcüler, Mahmutbey, Merkez Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 17:00
Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bahçelievler
bCadde/Sokak: Kaynarca Sokak
İlçe: Bağcılar
Mahalle: Merkez-Kirazlı
Cadde/Sokak: 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1206., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1213., 1215., Hoca Ahmet Yeşevi, Merkez Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 00:00 - 06:00
Açıklama: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bahçelievler
Mahalle: Merkez-Kocasinan Merkez
Cadde/Sokak: Köse, Tavukçu, Şehit Abdullah Tekkas Sokak
Kesinti Tarihleri: 05/09/2023, 09:00 - 12:00
Açıklama: Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.