Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Şaşkına çeviren olay Karabük'te yaşandı.Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı, cumartesi gecesi hesabına baktığında hayatının şokunu yaşadı.Çünkü banka hesabında tam 500 bin TL vardı.Sabah saatlerinde arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı parayı geri göndermesini isteyince Şanlı soluğu bankada aldı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı…Paranın hesabına yanlışlıkla geldiğini söyleyen Şanlı, 'Sabah 05.30 gibi arkadaş beni arayarak yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi. Kendisine hafta sonu olduğu için işlem yapamayacağım gerekçesiyle parayı gönderemeyeceğimi söyledim herhangi bir sıkıntı olmasın diye' ifadelerini kullandı.'Şu ana kadar haram yemedik. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık' diyen Şanlı sözlerini şöyle sonlandırdı: Araç alacakmış sanırım. Başkasının hesabına gönderiyorum diye benim hesabıma göndermiş. Tek bir numara değişikliğinden dolayı benim hesaba gelmiş' diye konuştu.