  • USD: 26,76 - 26,81
  • EURO: 28,76 - 28,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Karabük'te güvenlik görevlisi Orhan Şanlı, banka hesabına baktığında hayatının şokunu yaşadı. Çünkü tam 500 bin TL parası vardı! Bir yanlışlık olduğunu düşünen Şanlı, soluğu bankada aldı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı…

Ekleme: 5.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 5.09.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!
Şaşkına çeviren olay Karabük'te yaşandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı, cumartesi gecesi hesabına baktığında hayatının şokunu yaşadı.

TAM 500 BİN TL...

Çünkü banka hesabında tam 500 bin TL vardı.

GERÇEK KISA SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı parayı geri göndermesini isteyince Şanlı soluğu bankada aldı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı…

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

'HARAM YEMEDİK...'

Paranın hesabına yanlışlıkla geldiğini söyleyen Şanlı, 'Sabah 05.30 gibi arkadaş beni arayarak yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi. Kendisine hafta sonu olduğu için işlem yapamayacağım gerekçesiyle parayı gönderemeyeceğimi söyledim herhangi bir sıkıntı olmasın diye' ifadelerini kullandı.

'Şu ana kadar haram yemedik. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık' diyen Şanlı sözlerini şöyle sonlandırdı: Araç alacakmış sanırım. Başkasının hesabına gönderiyorum diye benim hesabıma göndermiş. Tek bir numara değişikliğinden dolayı benim hesaba gelmiş' diye konuştu.

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından talip: 1 milyar dolarlık teklif
CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...
Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'
Ataşehir'de yangın! Ev ve iş yerlerine sıçtadı!
İBB'nin sapkınlık sergisiyle ilgili harekete geçildi: Başsavcılık soruşturma başlattı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Rozetsiz belediye başkanı' tepkisi
Osman Gökçek'ten CHP'yi köşeye sıkıştıran sözler!
Muhalefet yine karıştı! CHP'li Özgür Özel'den İYİ Partili Adnan Beker'e yanıt: Kalbini kırarım...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
CHP'den şaşırtan hareket: Togg'u övdü 'Hakikaten ülkemize mâl olmuş bir milli değeri olan bir proje bu'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif