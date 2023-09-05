Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!
Karabük'te güvenlik görevlisi Orhan Şanlı, banka hesabına baktığında hayatının şokunu yaşadı. Çünkü tam 500 bin TL parası vardı! Bir yanlışlık olduğunu düşünen Şanlı, soluğu bankada aldı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı…
Şaşkına çeviren olay Karabük'te yaşandı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı, cumartesi gecesi hesabına baktığında hayatının şokunu yaşadı.
TAM 500 BİN TL...
Çünkü banka hesabında tam 500 bin TL vardı.
GERÇEK KISA SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI
Sabah saatlerinde arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı parayı geri göndermesini isteyince Şanlı soluğu bankada aldı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı…
'HARAM YEMEDİK...'
Paranın hesabına yanlışlıkla geldiğini söyleyen Şanlı, 'Sabah 05.30 gibi arkadaş beni arayarak yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi. Kendisine hafta sonu olduğu için işlem yapamayacağım gerekçesiyle parayı gönderemeyeceğimi söyledim herhangi bir sıkıntı olmasın diye' ifadelerini kullandı.
'Şu ana kadar haram yemedik. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık' diyen Şanlı sözlerini şöyle sonlandırdı: Araç alacakmış sanırım. Başkasının hesabına gönderiyorum diye benim hesabıma göndermiş. Tek bir numara değişikliğinden dolayı benim hesaba gelmiş' diye konuştu.