Ataşehir'de yangın! Ev ve iş yerlerine sıçtadı!

İstanbul Ataşehir'de yangın çıktı. Barbaros Mahallesi'nde bir spor salonunda başlayan yangın koşa sürede büyüyerek çevrede bulunan iki binaya da sıçradı.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bir spor salonunda başlayan yangın koşa sürede büyüyerek çevrede bulunan iki binaya da sıçradı. Yangın, Barbaros Mahallesi Kent Sokak üzerinde bulunan bir spor salonunda çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sagliknekibi sevk edildi.Koşa sürede büyüyen yangın çevrede bulunan 2 binaya daha sıçradı.Binalar alevli şekilde yanmaya devam ediyor.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.