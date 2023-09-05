  • USD: 26,76 - 26,81
  • EURO: 28,76 - 28,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Esnaf, bankaların fahiş POS komisyonları ve uzun geri ödeme süresi nedeniyle IBAN ile ödeme almaya başladı. Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde kasa yanına IBAN'lı tabelalar asıldı. Ancak IBAN ile ticaretin kayıtdışı riski var.

Ekleme: 5.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 5.09.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...
Son dönemde para transferinde kolaylık sağlayan IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) esnafın yeni gözdesi oldu. Bazı bankaların kredi kartı POS komisyonlarını fahiş şekilde artırması ve 45 günü geçen geri ödeme süresi nedeniyle birçok esnaf müşterisini IBAN'a yönlendirmeye başladı. Hatta sokak satıcıları dahi 'Kredi kartı geçerlidir' yazısını kaldırıp yerine 'IBAN geçerlidir' diye yazıyor.

KASAPTA KUAFÖRDE IBAN
Kasapta, manavda, kuaförde, doktor muayenehanelerinde, elektronik mağazalarında yazarkasaların yerini şahsi IBAN'ların olduğu karekodlu tabelalar almaya başladı.

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Karekodu telefonunuza okuttuğunuzda IBAN numarası anında telefonunuza yüklenmiş oluyor. Böylece birkaç saniye içinde aldığınız ürünün ya da hizmetin bedelini satıcıya ödeyebiliyorsunuz.

IBAN ile olan ticaretin artmasında peşin alışverişlerde yapılan indirimler de etkili oluyor. Yüksek miktarlarda yapılan transferlerde açıklama kısmına, 'elden alınan ödemenin iadesi' şeklinde yazılması isteniyor. Böylece vergi ya da yasal yükümlülüklerden taraflar kurtulmuş oluyor.

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

YÜZDE 2.5 KOMİSYON
POS üzerinden yapılan bir alışverişte kişi banka kartı kullanarak taksitsiz peşin ödeme yapsa da esnafa bu para komisyon alınmayacaksa 45 gün sonra iade ediliyor. Komisyon oranları da yüzde 2.5'lara çıkmış durumda. Mevcutta kullanılan POS'ların cihaz, saha yönetimi, bakım/onarım ve kurulum gibi birçok maliyeti bulunuyor. Günlük 100 bin TL ciro yapan bir esnaf parasını hemen almak istediğinde bankaya 2.500 TL ödeme yapmak durumunda kalıyor. Bu da cirosu düşük olan ve pazarlık gücü olmayan esnafı zorluyor. Yüksek enflasyon ve faiz ortamında vade süresi de birçok esnaf için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Bu nedenle alıcı ve satıcı kendi arasında kazan-kazan formülü kullanıyor.

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

KAYITDIŞI RİSKİ VAR
Ancak uzmanlara göre, bu trend bazı riskleri de beraberinde getirecek. Yazarkasa POS'ların yerine IBAN kullanılması vergi kaybı anlamına da geliyor. POS cihazları, mali hareketlerin izlenmesi, vergi kaçırılmasına neden olan olayların tespiti ve kayıtdışıyla mücadele için gündeme gelmişti.

'BİZ DEĞİL BANKALAR KAZANIYOR'
SABAH'ın görüştüğü esnaflar, sorunun kaynağını bankalar olarak görüyor. Manav işleten bir esnaf neden IBAN ile ticarete geçtiğini şu sözlerle anlattı: 'Geçtiğimiz ay tüm yazarkasa POS'ları iptal ettik. Sadece nakit ve IBAN ile çalışıyoruz. Şu an günlük fiyat değişimi yaşanıyor. Biz domatesi 20 liraya satıyoruz. Banka bize bu ödemeyi 45 gün sonra yapıyor. 45 gün sonra gelen ödemeyi aldığımızda ben onun yerine yeni ürün koyamam. O zaman ya 40 liraya satacağım domatesi ya da satmayacağım. Ya da nakit çalışmak durumundayız. Bankaların komisyonları ve uzun vadede geri ödeme yapmaları da enflasyona sebep olmuş oluyor.'

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından talip: 1 milyar dolarlık teklif
CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...
Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'
Ataşehir'de yangın! Ev ve iş yerlerine sıçtadı!
İBB'nin sapkınlık sergisiyle ilgili harekete geçildi: Başsavcılık soruşturma başlattı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Rozetsiz belediye başkanı' tepkisi
Osman Gökçek'ten CHP'yi köşeye sıkıştıran sözler!
Muhalefet yine karıştı! CHP'li Özgür Özel'den İYİ Partili Adnan Beker'e yanıt: Kalbini kırarım...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
CHP'den şaşırtan hareket: Togg'u övdü 'Hakikaten ülkemize mâl olmuş bir milli değeri olan bir proje bu'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif