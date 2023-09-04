TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivas Kongresi'nden alacağımız fevkalade önemli dersler var

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresinin 104. yıl dönümü Sivas’ta bir dizi etkinliklerle anılıyor.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kurtulmuş ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.Çelenk sunma töreninin ardından Kurtulmuş ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.Etkinlikler çerçevesinde Sivas Kongresinin yapıldığı Sivas Kongresi Müzesinde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından kongre temsili olarak canlandırıldı.Dönemin kılık kıyafetleri ve kongredeki gerçek karakterlerin yer aldığı temsili canlandırmada, tarihi metinlere bağlı kalınarak bir kez daha “Manda ve himaye kabul edilemez, ya istiklal ya ölüm” denildi. Kongrede vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili alınan kararlar Atatürk karakterini canlandıran oyuncu tarafından okundu.Programı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başka olmak üzere, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu katıldı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş törende bir konuşma da yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasında, “Tarihin hiçbir bölümü de bir diğerinin karşıtı değildir. Büyük Selçuklu başka bir şey, Anadolu Selçuk başka bir şey, Cumhuriyet bambaşka bir şey değildir. Her birisi bu büyük milletin bu asil milletin tarihsel süreçlerinin birer parçasıdır. Her birisinin içerisinde atılmış nice güzel adımlar olduğu gibi nice eksiklikler de vardır. Milli duruşa sahibi olanlara yarışan tarihin bütün müktesebatından olumlu dersler çıkararak eksiklikleri, hataları bir daha tekrarlamamak üzere geride bırakmaktır. Onun için cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız bu günlerde ikinci asrına son derece kuvvetli, son derece güçlü bir şekilde girmek için hazırlıklarımızı yapıyor ve Türkiye’nin ikinci asrına ilişkin hedeflerimizi ortak, milli hedeflerden birisi haline getiriyoruz.İşte böylesine önemli bir dönüm noktasında Sivas Kongresinden de alacağımız fevkalade önemli dersler vardır. Bunların hiç şüphesiz birincisi milli iradenin hakimiyeti fikrinin güncelleştirilmesidir. O günün şartları içerisinde bırakınız kazmasın topu tüfeği, kazması, küreği olmayan bir millet koskoca Osmanlı cihan devletinin yıkıntıları üzerinden ‘ya Allah’ diyerek ayağa kalkmayı başarmış, atalarımızın ecdadımızın omuzları üzerinde bir bağımsızlık destanı yazmıştır. Ardından cumhuriyetimizi kurmuştur. Sivas Kongresi’nde en önemli hususiyetlerden birisi zaten milletimizde var olan bu milli hakimiyet fikrinin milli iradenin güçlü olması fikrinin yaşatılması kararı ve iradesidir. Bunun ciddi bir şekilde gündeme getirilmesidir” dedi.Konuşmanın ardından muharip uçakların gösterisi izlendi. Mehter takımı ve halk oyunları gösterileri sunuldu.