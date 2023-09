Özcan’dan Yavaş’a sert tepki: TEKNOFEST’e neden gelmedin?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dünya'nın en büyük organizasyonu olan TEKNOFEST'e gelmedi, gitmek isteyenlerden de ücret istedi. TEKNOFEST'e Ankara'daki ilçe belediyeleri ve deprem bölgesindeki Kahramanmaraş belediyesi ise büyük destek sağladı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Benim deprem yaşayan Kahramanmaraş belediyem bile TEKNOFEST'te ücretsiz otobüs hizmeti verdi, Yavaş ücretli ulaşım duyurusu yayınladı. CHP'li sözde milliyetçi Mansur Yavaş bırakın burayı ziyaret etmeyi, festivale gelmek isteyen vatandaşlardan ulaşım ücreti almayı tercih ediyor. Onlar konser vermekten, heykel belediyeciliğinden başka bir şey bilmezler” diye tepki gösterdi.Özcan; “Genel seçimler öncesi Ankara'yı Allah'a emanet bırakıp şehir şehir gezen Mansur Yavaş katıldığı mitinglerde ‘seçimden sonra ne İHA'ları, ne SİHA'ları ne de TCG Anadolu'yu bir daha duymayacaksınız' diyordu. Bu düşmanlığından dolayı mı TEKNOFEST'i ziyarete gelmedin Sayın Yavaş” ifadelerini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl Ankara'da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) gelmedi. Sözde milliyetçi Yavaş, festivale gitmek isteyen vatandaşlardan da ulaşım ücreti istedi.T3 Vakfı tarafından her yıl Türkiye'nin başka bir şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da rekor bir katılımla gerçekleşti. Söz konusu festivale Türkiye'nin her yerinden milyonlarca insan katılırken sözde milliyetçi CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, festivali görmezden geldi. Yavaş'ın yapmadığı hizmeti her zaman olduğu gibi Ankaralı ilçe belediyeleri üstlenirken CHP'li ABB Başkanı MansurT3 Vakfı tarafından her yıl Türkiye'nin farklı bir şehrinde TEKNOFEST düzenlendiğini ve 30 Ağustos gibi bir günde de bu festivalin Türkiye'nin başkenti Ankara'da başladığını kaydeden Özcan, “Günlerdir süren etkinlik için birçok ilçe belediyemiz canı gönülden çalıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hayalini gerçekleştirmek için herkes birlik olmuş durumda. Ancak muhalefet partisi ve belediyeleri ne yazık ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hayallerine bile yetişemiyorlar. CHP'li sözde milliyetçi Mansur Yavaş bırakın burayı ziyaret etmeyi, festivale gelmek isteyen vatandaşlardan ulaşım ücreti almayı tercih ediyor. Onlar konser vermekten, heykel belediyeciliğinden başka bir şey bilmezler” diye tepki gösterdi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Ne yazık ki AK Parti olarak 20 yılda Türkiye'yi değiştirdik ama bu zihniyeti değiştiremedik” şeklinde konuşmasına devam eden Özcan, “Benim deprem görmüş Kahramanmaraş Belediyem bile TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyen vatandaşları için ücretsiz ulaşım hizmeti verip kilometrelerce yol gelirken Yavaş, ayağının dibindeki etkinlik için vatandaşlardan para istiyor.” ifadelerini kullandı.Yavaş'ın yapmadığı hizmetleri Ankaralı AK Partili ilçe belediyelerinin festival alanında verdiği hizmetleri sıralayan Özcan, “Yavaş alana gitmek isteyenlerden ulaşım ücreti istiyor ya, alanda bir şişe su dağıtmayı vatandaşa çok görüyor.Benim Çubuk Belediyem alanda ücretsiz ulaşım ve kumanya hizmeti verdi. 200 Öğrenciyi alana götürüp getirdi. Kalecik Belediyesi ise, “100 öğrenciyi alana ücretsiz götürdü. Vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verdi. 1 süpürge aracı ve personel ile 7/24 alanda temizlik hizmeti sağladı.” diye konuştu.Kızılcahamam Belediyesi de, bin öğrenci için ücretsiz ulaşım sağlarken alana gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.Şereflikoçhisar Belediyesi'nin de alana gelmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Ayrıca alanda ihtiyaç duyulan su, kumanya gibi ihtiyaçları karşıladı.Akyurt Belediyesi ise alandaki vatandaşlara güneşten korunmaları için şapka dağıtımı yaptı. Ayrıca ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Ortaokul ve Lise öğrencilerini alana ücretsiz gönderdi. Bununla birlikte alanda temizlik çalışmalarına 2 araç ve 10 personel ile destek verdi. Alana 4 bin 750 adet çadır gönderdi” dedi.Güdül Belediyesi alana gitmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Bir yandan da alanın temizliği için 5 ekip görevlendirdi. Bununla birlikte alana 100 öğrenciyi ücretsiz götürdü.Ayaş Belediyesi ise, 200 öğrenciyi ücretsiz olarak alana ücretsiz götürdü. Vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.Sincan Belediyesi de, her saat ücretsiz ulaşım hizmeti ve alanda soğuk su dağıtımı yaptı.Bala Belediyesi, festival alanına ücretsiz ring seferleri düzenledi.Altındağ Belediyesi, “3 farklı noktada vatandaşa su dağıtımı yaptı. Ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. 20 kişilik temizlik personeli ile alanın temizliğine yardım etti. 13 bin adet şapka dağıtımı yaptı.Keçiören Belediyesi de, 40 bin adet su dağıtımı yaptı. Çadır, masa gibi çeşitli ekipmanları sağladı. 40 personel ile saha çalışmalarına destek verdi. Ücretsiz ulaşım sağlayarak vatandaşlara hizmet etti.Beypazarı Belediyesi, 1 adet su tankeri, 1 süpürge aracı, 1 adet çöp kamyonu, 40 personel ve ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.Kahramankazan Belediyesi ise, 12 bin şapka dağıtımı, ücretsiz ulaşım hizmeti, 100 öğrenciye ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.