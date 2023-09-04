Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!

Türkiye düşmanları, algı operasyonlarına başladı… Ülkemizin en büyük başarılarından birinin yaşandığı günde, canlı yayında 'Savaş provokasyonuna imza attı.CHP'nin fonladığı Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan ile Mustafa Sönmez, Belçika'dan dönen Filenin Sultanları'nın başarısını yorumladı. Bu sırada Mustafa Sönmez, skandal sözlerle adeta iç savaş çağrısı yaptı…Tam da Türk kadın milli voleybol takımımızın Avrupa'yı dize getirdiği tarihi günde ülkesini hedef aldı. 'Türkiye her an iç savaşın çıkması bekleniyor. Gençler Avrupa'ya kaçıyor, gelecek göremiyor. Böyle bir ülkede yaşamak kolay değil' ifadelerini kullandı.Mustafa Sönmez'in iç savaş provokasyonu yaptığı sözlere tepki yağdı:-Şu cümleyi birisi Avrupa'da etse ne olur?-20 yıldır kuduruyorlar! Sadece ses var!-Umarım RTUK gereğini yapar.-Bakın bu muhalefet değil… Muhalefetin bile bir adabı vardır!-Böyle bir günde ülkeni kötülüyorsun ya pes!-Şimdi bunlar vatansever olduğunu iddia eder!