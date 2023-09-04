Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Shakespeare'in ünlü eseri Romeo ve Juliet'i aratmayan bir olay yaşandı. Aynı kıza aşık olan iki amcaoğlu kavga etti.Dün gece Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu Serhat Kaya(20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla Serhat Kaya'yı boğazından bıçakladı. Serhat Kaya'yı yerde kanlar içinde gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek silahla intihar etti.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve Serhat Kaya'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.Kürtün Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Salihcan Kaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Havva Kaya (22) ise ölüm haberini alınca evinde bulunan silahla intihar etti.Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Serhat Kaya, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından gece yarısı Trabzon'daki hastanede tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden gençlerin otopsilerinin ardından bugün aynı yerde toprağa verileceği öğrenildi.