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Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet'i aratmayan bir olay yaşandı. Aynı kıza aşık olan iki kuzen tartıştı. 21 yaşındaki Salihcan Kaya kuzenini bıçakladı, 'öldü' zannedip intihar etti. Sevdiği gencin ölüm haberini alan genç kız da canına kıydı.

Ekleme: 4.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 4.09.2023 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Shakespeare'in ünlü eseri Romeo ve Juliet'i aratmayan bir olay yaşandı. Aynı kıza aşık olan iki amcaoğlu kavga etti.

Dün gece Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu Serhat Kaya(20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla Serhat Kaya'yı boğazından bıçakladı. Serhat Kaya'yı yerde kanlar içinde gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek silahla intihar etti.

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve Serhat Kaya'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kürtün Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

KIZ ARKADAŞI CANINA KIYDI
Salihcan Kaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Havva Kaya (22) ise ölüm haberini alınca evinde bulunan silahla intihar etti.

Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Serhat Kaya, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından gece yarısı Trabzon'daki hastanede tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden gençlerin otopsilerinin ardından bugün aynı yerde toprağa verileceği öğrenildi.
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