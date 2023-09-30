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Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

İş kadını Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaparken 'kokain içiyorum' itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Doğu işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekleme: 30.09.2023 - 21:38 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındıİş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulundu.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürüldü

Doğu işlemleri için emniyete götürüldü.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu öne sürdü.

Dilan Polat açıklamalarıyla gündem olmuştu

Öte yandan Sıla Doğa'nın kardeşi Dilan Polat geçen hafta yine gündem olmuştu.

Eşi Engin Polat’ın kendisine uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen iş kadını, "Kocamdan şimdi de tekne istedim. Bazen bir AVM’de günlük 750 bin lira harcıyorum. Her ay 1 milyon liralık yardım dağıtıyorum" demişti.

Görgüsüz olmadığını söyleyen Dilan Polat’ın, canlı yayın sırasında Türk kahvesine altın tozu koyması ise sosyal medyada gündem olmuştu.
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