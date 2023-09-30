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Beyaz Gazete
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CHP Kocaeli Kongresi olaylı geçti: Çakal! Benim canımı sıkma

CHP Kocaeli Kongresi'nde konuşma yaparken kendisini uyaran Milletvekili Nail Çiler’e tepki gösteren eski ilçe başkanı Birkan Koçak, "Sen daha dün geldin partiye, vekilsen vekilliğini bileceksin" dedi. Çiler ise "Çakal! Benim canımı sıkma" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Kongresi olaylı geçti: Çakal! Benim canımı sıkma
Ekleme: 30.09.2023 - 19:27 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
CHP Kocaeli Kongresi olaylı geçti: Çakal! Benim canımı sıkma
Seçimlerden istediği sonucu alamayan CHP adeta ikiye bölündü.

Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken diğer yanda mevcut yönetimle devam etmek isteyenler...

Hal böyle olunca olaylı başlayan kongre süreci de aynı tempoda devam ediyor. Son dönemde neredeyse her CHP kongresinde görmeye alışkın olduğumuz görüntüler bu kez de Kocaeli'den geldi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı kongresi bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Kavga kongrenin önüne geçti

İki adayın yarıştığı kongreye ise Milletvekili Nail Çiler ile Derince eski İlçe Başkanı Birkan Koçak arasındaki kavga damga vurdu.

CHP Derince eski İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın konuşması esnasında milletvekilleri hakkında konuştu.

'Vekilsen önce vekilliğini bileceksin'

Koçak, Nail Çiler'i hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

80 bin lira maaş alıp sırça köşklerde oturuyorsunuz. Dün geldin partiye, ısmarlama geldin. Sen daha dün geldin partiye. Vekilsen önce vekilliğini bileceksin. Benim gibi sokaktan gelmedin. Milletvekili olman bir şey değiştirmiyor. Partinin kapısını bilmiyordunuz. Burada emekçi var emekçi. İşine bak.

Milletvekili sinirlendi

Koçak'ın sözleri üzerine CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler sinirlendi.

'Çakal! Benim canımı sıkma'

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler bu sözler karşısında, 'Sen ne biliyorsun. Git işine lan. Sen milletvekilleri hakkında böyle konuşamazsın. Çakal! Benim canımı sıkma.' şeklinde cevap verdi.

Yaşanan sert tartışma diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle son buldu.
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CHP Kocaeli Kongresi olaylı geçti: Çakal! Benim canımı sıkma
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