Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli olmuştu.Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti.