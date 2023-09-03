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Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekleme: 3.09.2023 - 01:32 Güncelleme: 3.09.2023 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de4milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli olmuştu.

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti.
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