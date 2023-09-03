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Mehmet Şimşek: Tam bağımsız Türkiye’nin yolu üretimden geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEKNOFEST’in kapanış töreninde konuştu. Bakan Şimşek, konuşmasında TEKNOFEST'in üretimin ve ihracatın önemli motorlarından biri haline geldiğini ve Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu belirtti.

Ekleme: 3.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 3.09.2023 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek: Tam bağımsız Türkiye’nin yolu üretimden geçiyor
Ankara Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bugün beşinci ve son gün etkinlikleri düzenlendi.

Yoğun yağmura rağmen ziyaretçilerin yalnız bırakmadığı etkinlikte kapanış töreni gerçekleştirildi.

Kapanış törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

"KIZILELMA’nın kilogram değeri 100 bin dolar"

TEKNOFEST’in kapanış töreninde konuşan Şimşek, Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye yapabilir, başarabilir. Dünyanın refahı için çalışabilir, başarabilir. Aslında bugün TEKNOFEST’te gördüğümüz bu. Türkiye’de TEKNOFEST’ler sayesinde bir özgüven patlaması var. Yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın bilime ve teknolojiye olan aşkını yansıtıyor artık. TEKNOFEST deyince inovasyon, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve müreffeh Türkiye akla geliyor. Arkanızdaki KIZILELMA’nın kilogram değeri yüz bin dolar. Bizim ihracatın ortalama kilogram değeri iki dolar bile değil. İşte muhteşem başarı ortada.

Kapanış törenine Bakan Mehmet Şimşek'in yanı sıra Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar katıldı
"Tam bağımsız Türkiye’nin yolu üretimden geçiyor"

Türkiye’nin üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydeden Şimşek, bunun bir ekosistem meselesi olduğunu belirterek şöyle konuştu.

Ekosistem meselesinden kastettiğim şey şu. Çocuklarımıza merakı, bilim aşkını aşılayan bir festival var. Burada üniversitelerimiz var. Burada savunma sanayinden tutun bütün diğer alanlardaki şirketlerimiz var. Bir araya geliyoruz ve birlikte öğreniyoruz, dizayn ediyoruz. Bakın buradaki ürünlerin en önemli farkı ne biliyor musunuz? Az önce söylediğim normal ihracatımızın önemli bileşenleri ithalata dayalı. Halbuki burada tasarım milli bir tasarım. Burada üretim milli ve bunun içindeki teknolojilerin hemen hemen tamamı millileştirildi. Bu çok önemli. Tam bağımsız Türkiye ve müreffeh Türkiye’nin yolu tabii ki üretimden geçiyor. İhracattan geçiyor. İşte TEKNOFEST aslında üretimin ihracatın önemli motorlarından biri haline geldi.
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