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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda'da Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ve Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar ile bir araya geldi.

Ekleme: 29.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dublin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Parlamento Başkanı Papuashvili ile görüşmesinde, komşu ülke Gürcistan ile mükemmel seyreden ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkmasının, çok önemli adımların atılmasına imkan sağlayan bir zemin olduğunu ifade etti.

Gürcistan'la iş birliğinin her alanda güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, ekonomik ve ticari ilişkilerin sürekli geliştiğini, sahip olunan ekonomik potansiyelin çok daha yukarıya çekilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu ve her platformda bu yöndeki desteğini verdiğini belirten Kurtulmuş, Gürcistan'ın Avrupa ve Atlantik kurumlarına entegrasyonunu sağlayacak çabalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Parlamentolar arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesini sağlamak niyetinde olduklarını bildiren Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki üçlü mekanizmayla da siyasi ilişkileri daha ileriye götürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Kurtulmuş, Konferans kapsamında Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar ile yaptığı görüşmede ise, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin olumlu bir seyir takip ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ve Baltık ülkelerinde güvenlik endişelerini ortaya çıkardığının farkında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, bu savaşın adil ve hakkaniyetli bir şekilde sona ermesini ümit ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüştü
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