İstanbul Şirinevler'de doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Şirinevler'deki patlamayla ilgili son dakika haberinin detayları...

İstanbul Şirinevler'de 6 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi.Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken olay yerine yaralılar için çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.Edinilen bilgiye göre patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.İstanbul Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.