  • USD: 27,26 - 27,31
  • EURO: 28,79 - 28,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa’da 35 yaşındaki kadının evinden kamyon kamyon çöp çıktı. Komşularının kötü kokular sonrası ihbarı üzerine savcılık kararıyla eve giren ekipler, evden üç kamyon dolusu çöp çıkardı.

Ekleme: 28.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi
Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde bulunan evden kötü kokular çıkması üzerine mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi'ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren Zabıta ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri evi temizlemeye başladı.

İddiaya göre 35 yaşındaki Elif İlkan H., sokaklardan bulduğu eşyaları babasının evine götürerek biriktirmeye başladı.

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bir süre sonra sokağa pis koku hakim olunca mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi'ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev çöplerden arındıktan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince ev, dezenfektan ile temizlendi.

Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak
Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!
Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi! Dikkat çeken FETÖ terör örgütü propagandası vurgusu
Yine İETT yine kaza: E-5'te felaketin eşiğinden dönüldü
Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin ayrıntıları belli oldu
CHP kongresinde delege rezaleti! Akrabalarını yazdırdı yönetimin yarısı istifa etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da yaşayan Ermeniler hakkında açıklama
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Yine İBB yine çile: CHP'li belediyenin kapattığı ulaşım hatlarına bir yenisi daha eklendi vatandaş isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına tepki gösterdi: Yenilgiyi erken kabullendik
Katılım az olunca sinirlerine hakim olamadı! İmamoğlu ilçe başkanını fırçaladı: Rezillik!
MGK yarın yoğun gündemle toplanıyor: TSK yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek
CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 litre su kaldı
Tunç Soyer “3 yıl sonra körfezde denize gireceğim” deyip söz vermişti! Denizanası istilasının nedeni arıtma tesisi
Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok”
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor