Benzine indirim tabelaya yansıdı
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.94 lira indirim yapıldı. Peki, 27 Eylül 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.
Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş indirim geldi.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul
Motorin litresi 40.06 TL
Benzinin litresi 36.66 TL
Ankara
Motorin litresi 40.67 TL
Benzinin litresi 37.25 TL
İzmir
Motorin litresi 40.85 TL
Benzinin litresi 37.36 TL