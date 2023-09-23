Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi

Başkent Ankara'daki ulaşım rezaleti "ulaşım krizi"ne döndü. Özel Halk Otobüsleri'ne hak edişlerini vermeyen belediye, sürücülerin "ücretsiz yolcu taşımacılığına" son verdiklerini duyurmaları sonrası bu otobüslere cezai işlem uygulamaya başladı. Gazi ve şehit yakınlarıyla basın mensupları harici 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan 9 özel halk otobüsü trafikten men edildi. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ise yapılan işleme isyan etti.EGO tarafından özel halk otobüslerinin parka çekildiğini belirten Kara, "Ücretsiz ulaşım kartı kullanan bazı grupları taşımama kararımız devam etmektedir. Esnafın akaryakıt alacak maddi durumu yok. EGO araçları gibi özel halk otobüslerinin de süspanse edilmesini istiyoruz" dedi. Kara, bir an evvel özel halk otobüsü şoförlerinin sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, "Pazartesi gününe kadar cezalar devam ederse ya da bir sonuca varamazsak özel halk otobüsleri çalışmayacak" diye konuştu.Kaosa dönen ulaşım sorununda en fazla mağdur olan ise vatandaşlar oldu.Emekliyim, aldığım belli verdiğim belli. Mansur Yavaş'ın bu inadı, bu sorumsuzluğu bizi perişan etti.Yavaş'ın bu tutumunu kınıyorum. İnsanlara verilen hakkı neye dayanarak ellerinden alabiliyor. Önümüzdeki seçimlerde Ankara'yı ancak rüyasında görür.Kendi yandaşlarının cebini doldururken sıkıntı yok ama iş ceplerinden para çıkmaya geldiği zaman dünyaları başlarına yıkılıyor.Bunların belediyecilik ile uzaktan yakından bir alakası yok. Yani ücretsiz ulaşım hizmetinin karşılığını ödememesinin sebebi nedir. Sanatçılara dünya kadar para ödüyorlar da garibanın ulaşımını ödemeye mi para yok.Bugüne kadar böyle bir şey başımıza gelmedi. Vatandaşa hizmet etmek için göreve geldiler. Ama ne hizmet ettiler ne dertlerimizi çözdüler.