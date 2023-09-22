Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Emekliyi yarı yolda bıraktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 90 günlük gelir desteği ödemelerini yapmadığı özel halk otobüsü esnafı arasında yaşanan gerilim, ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini mağdur etti. Belediyeden alacaklarını isteyen şoförler, ücretsiz yolcu taşımama kararı aldı.Bu nedenle aralarında 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz kart sahipleri yollarda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Partili üyeler, halk otobüsü esnafına verilen gelir desteğinin devamı için önerge verdi. Önergeye AK Parti ve MHP meclis üyeleri kabul, CHP üyeleri ret, İyi Partililer de çekimser oy kullandı.Önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Ancak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bürokratlarla yaptığı görüşmelerde alınan kararı 'veto' edeceğini söyledi. Bunun üzerine büyükşehir ile halk otobüsü esnafı arasında gerilim başladı.Karara rağmen yaklaşık 3 ay gelir desteği ödemesi yapılmayan özel halk otobüsü esnafı duruma isyan etti. Otobüs şoförleri, şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımama kararı aldı. Kararın ardından şoförler, 65 yaş üstü bireylerin de arasında bulunduğu bazı ücretsiz ulaşım kartı sahiplerinden tam kart kullanmalarını ya da nakit ödeme yapmalarını istemeye başladı. Bu durum vatandaşları mağdur etti.Vatandaşlar yaşadıkları şaşkınlığı anlattı:Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, 'Ankara genelinde yaklaşık 800 özel halk otobüsümüz ile merkez ve çevre ilçelerden toplu taşıma yapmaktayız. Ankara ulaşım ekonomisi içinde, EGO'dan sonra, en büyük filoya sahip paydaşlar olarak hizmetimize devam etmekteyiz.Ücretsiz ve indirimli tarifelerin yoğunluğu ve kaynak dağılımı analiz edildiğinde, büyük bir bölümünün ABB tarafından uygulanan indirimli (abonman) ve ücretsiz biniş tarifleri olduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen gelir desteği ödemeleri için Belediye Meclisi tarafından alınan kararlara rağmen halen 18 Mart ile 15 Haziran arasındaki yaklaşık 90 günlük gelir desteği ödemeleri Büyükşehir tarafından yapılmadı' dedi.Özel halk otobüsü şoförü Ali Tuncay, 'Vatandaş bize anlayış gösteriyor. Büyükşehir bizi desteklesin. Ondan sonra taşırız' derken şoför Osman Aydoğan da 'Bizim yevmiyemiz ya da maaşımız doğru düzgün toplanmıyor. Mazotu, lastiği, bakımı ancak kurtarıyor' diye konuştu.