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AK Parti'den emekliye zam açıklaması: Yasallaştıracağız

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, orta vadeli ekonomi programı ve emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den emekliye zam açıklaması: Yasallaştıracağız
Ekleme: 21.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den emekliye zam açıklaması: Yasallaştıracağız
Bir takım ziyaretlerde bulunmak ve partisinin düzenlediği “2023 Kars Şehir Buluşmaları”na katılmak üzere Kars'a gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, orta vadeli ekonomi programı ve emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İnsanların ekonomik düzeyini çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacaklarını ifade eden Akbaşoğlu, orta vadeli programın sonunda kişi başına düşen milli geliri ise 14 bin, 15 bin dolarlara çıkaracak bir noktayı yakalayacaklarını belirtti.

Akbaşoğlu, emeklilerin beklentileri doğrultusunda, emeklilerin yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi mecliste yasallaştıracaklarının müjdesini verdi.

AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, “Pandemi nedeniyle bütün dünyanın yapısında bir dalgalanma söz konusu oldu. Emtia fiyatları arttı. Ulaşım bir ara pandemi nedeniyle kesildi, kesintiye uğradı. 2 yıldan fazla süren pandeminin etkileri dünyada da büyük bir takım dalgalanmalara ve enflasyonun artmasına bunun da Türkiye'ye yansımasına sebebiyet verdi” dedi.
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