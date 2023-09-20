Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Sivas, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 27°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 32°CParçalı bulutluVAN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 33°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 34°CParçalı ve az bulutlu