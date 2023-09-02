Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği kesiyor.Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyorlar ve zamanla yavaşlıyorlar.Xiaomi, Redmi ve Poco markalarının dört popüler akıllı telefonunu Destek Sonu (EOS) listesine ekledi. Bundan böyle aşağıdaki cihazlar artık herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak.Redmi 9 PrimeRedmi 9C NFCPoco M2 ProRedmi K30 UltraXiaomi'nin ürettiği bu modeller; artık güvenlik yamalarını, Android işletim sistemi güncellemelerini ve MIUI arayüz güncellemelerini almayı durduracak.Üreticinin yazılım desteğini çekmesi, kullanıcıların güvenliğini ve akıllı telefonlarda depolanan verilerin güvenliğini tehlikeye atabilir.Ayrıca listedeki telefon modellerine sahip kullanıcıların, yazılım hataları ve performans sorunları ile karşılaşmamaları da muhtemel.