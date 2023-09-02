Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Meteroloji, vatandaşları yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyardı. MGM'den yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; iç batı bölgelerde Cumartesi görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi bölgenin Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 20°C, 34°CParçalı bulutluİSTANBUL 23°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 21°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 20°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar ile Kütahya'nın güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 15°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 22°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 23°C, 33°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 20°C, 34°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 24°C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA 24°C, 30°CAz bulutlu, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu Cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 24°C, 31°CAz bulutlu, kıyı kesimleri zamanla parçalı bulutlu Cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 27°C, 33°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya ile Eskişehir'in güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 19°C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 17°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 16°C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 12°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 23°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 30°CParçalı bulutluSAMSUN 23°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 20°C, 28°CParçalı bulutluTRABZON 24°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık