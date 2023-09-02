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Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 2 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji aralarında İstanbul'un da olduğu birçok kente bugün için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Ekleme: 2.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 2.09.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteroloji, vatandaşları yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyardı. MGM'den yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; iç batı bölgelerde Cumartesi görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi bölgenin Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar ile Kütahya'nın güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu Cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 31°C
Az bulutlu, kıyı kesimleri zamanla parçalı bulutlu Cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 27°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya ile Eskişehir'in güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 16°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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