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Doğal gazda zamsız faturasız dönem! Rakam 13 milyar TL'ye ulaştı

19.8 milyon abone nisanda doğal gaz faturası gelmezken, o tarihten bu yana 2.7 milyar metreküpün bedeli olan 13.4 milyar lirayı Hazine ödedi. Öte yandan BOTAŞ eylülde de zam olmayacağını açıkladı

Ekleme: 2.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 2.09.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa verdiği ücretsiz doğal gaz müjdesinde sözler tutuldu. Nisan ayında tüm doğal gaz ödemelerini devlet karşılarken o tarihten bugüne kadar da 25 metreküp doğal gaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor.

13.4 MİLYARA ULAŞTI
Bu kapsamda müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar toplam 2.7 milyar metreküplük doğal gaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 13.4 milyar TL'ye ulaştı. Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın taşıdığı milli meşale ile enerjide her geçen gün bağımsızlığını artırıyor.

FATURA YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğal gazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğal gaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

Bu kapsamda 19.8 milyon abone nisan ayında hiçbir doğal gaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullanıyor. Böylece müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar toplam 2.7 milyar metreküplük doğal gaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 13.4 milyar TL'ye ulaştı.

EYLÜLDE ZAM YAPILMADI
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Eylül ayı tarife tablosunu yayımladı. Tarife tablosuna göre, doğal gazda eylülde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, 'Household Energy Price Index fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır' denildi.

43 MİLYAR TL'LİK KATKI OLACAK
Ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.

Devlet ücretsiz doğal gaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.

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Doğal gazda zamsız faturasız dönem! Rakam 13 milyar TL'ye ulaştı
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