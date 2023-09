Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Elon Musk, son zamanlarda her gün farklı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez gündemdeki konu, Twitter'in ücretli bir platforma dönüşme olasılığı. Musk, konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki Twitter (X) ücretli mi olacak?Elon Musk, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dün, Türkiye ve Suudi Arabistan'da inşa edileceği iddia edilen fabrikalarla ilgili gündeme gelmişti, ardından Musk ve Zuckerberg arasında bir kafes dövüşü iddiası da konuşulmuştu. Ancak bugünün konusu, biraz daha iç karartıcı bir nitelik taşıyor gibi görünüyor.Elon Musk, son güncellemelerin ardından platformun adını 'X' olarak değiştirdi. Pek çok kullanıcı hala platformu Twitter olarak adlandırmaya devam ediyor, ancak artık resmi olarak adının 'X' olduğunu kabul etmek daha doğru olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda ise Musk, 'maliyetlerin artık sürdürülemez olduğunu' ima etti.Aslında konu, Twitter yani X platformunda bulunan botlarla ilgili gündeme geldi. Musk, yaptığı açıklamada, şirketin X sisteminin kullanımı için 'küçük bir aylık ücrete geçeceğini' belirtti. Platformdaki bot sorununu çözmek için böyle bir değişikliğin gerekliliğini vurguladı.Gelen tepkiler üzerine, Musk, “Bu ödeme sistemi, devasa robot ordularıyla mücadele etmenin aklıma gelen tek yolu” açıklamasını yaptı. Musk, yeni abonelik ücretinin ne kadar olacağını belirtmedi, ancak bunu 'küçük bir miktar para' olarak tanımladı. Sonuç olarak, ya bir gün Twitter yani X platformundan ayrılmamız gerekecek ya da Elon Musk'ın 'küçük' olarak nitelendirdiği ödeme sistemine geçeceğiz gibi görünüyor.Elon Musk'ın konuya dair tam açıklaması şu şekilde;'Bot orduları ile mücadele etmek, çok zorlu bir problem. X sisteminin kullanımı için ufak bir aylık ödeme... Devasa bot ordularıyla savaşmanın aklıma gelen tek yolu bu. Bot hesabın maliyeti bir kuruşun çok küçük bir kısmı. Onda biri deyin. Böyle bir para almak bile botların maliyetini artıracaktır. Ayrıca her bot için ödeme almak, her seferinde yeni bir kredi kartına ihtiyaç duyulması anlamına geliyor ki bu ciddi bir kısıtlama...'Elon Musk'ın bahsettiği yöntemi uygulasa bile, bu tür bir ödeme sistemi temelde herhangi bir kullanıcı için sorun teşkil etmeyecektir. Ödenecek tutar 10 kuruş 1 TL arası bile olabilir. Ancak bu durum, başka bir soruyu akıllara getiriyor. Twitter gibi her dakika siber saldırılara maruz kalan bir platform, yüz milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini nasıl güvenli bir şekilde saklayacak?