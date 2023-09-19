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Beyaz Gazete
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Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Dünyada anlık olarak milyonlarca kişinin kullandığı Twitter'ın (X) gerçekten ücretli hale gelip gelmeyeceği konusu gündeme geldi. Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar viral oldu. Peki Twitter (X) ücretli mi olacak?

Ekleme: 19.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...
Elon Musk, son zamanlarda her gün farklı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez gündemdeki konu, Twitter'in ücretli bir platforma dönüşme olasılığı. Musk, konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki Twitter (X) ücretli mi olacak?

Elon Musk, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dün, Türkiye ve Suudi Arabistan'da inşa edileceği iddia edilen fabrikalarla ilgili gündeme gelmişti, ardından Musk ve Zuckerberg arasında bir kafes dövüşü iddiası da konuşulmuştu. Ancak bugünün konusu, biraz daha iç karartıcı bir nitelik taşıyor gibi görünüyor.

MALİYETLER KURTARMIYOR
Elon Musk, son güncellemelerin ardından platformun adını 'X' olarak değiştirdi. Pek çok kullanıcı hala platformu Twitter olarak adlandırmaya devam ediyor, ancak artık resmi olarak adının 'X' olduğunu kabul etmek daha doğru olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda ise Musk, 'maliyetlerin artık sürdürülemez olduğunu' ima etti.

TWİTTER (X) ÜCRETLİ Mİ OLACAK?
Aslında konu, Twitter yani X platformunda bulunan botlarla ilgili gündeme geldi. Musk, yaptığı açıklamada, şirketin X sisteminin kullanımı için 'küçük bir aylık ücrete geçeceğini' belirtti. Platformdaki bot sorununu çözmek için böyle bir değişikliğin gerekliliğini vurguladı.

BOTLARLA SAVAŞMANIN TEK YOLU
Gelen tepkiler üzerine, Musk, “Bu ödeme sistemi, devasa robot ordularıyla mücadele etmenin aklıma gelen tek yolu” açıklamasını yaptı. Musk, yeni abonelik ücretinin ne kadar olacağını belirtmedi, ancak bunu 'küçük bir miktar para' olarak tanımladı. Sonuç olarak, ya bir gün Twitter yani X platformundan ayrılmamız gerekecek ya da Elon Musk'ın 'küçük' olarak nitelendirdiği ödeme sistemine geçeceğiz gibi görünüyor.

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Elon Musk'ın konuya dair tam açıklaması şu şekilde;

'Bot orduları ile mücadele etmek, çok zorlu bir problem. X sisteminin kullanımı için ufak bir aylık ödeme... Devasa bot ordularıyla savaşmanın aklıma gelen tek yolu bu. Bot hesabın maliyeti bir kuruşun çok küçük bir kısmı. Onda biri deyin. Böyle bir para almak bile botların maliyetini artıracaktır. Ayrıca her bot için ödeme almak, her seferinde yeni bir kredi kartına ihtiyaç duyulması anlamına geliyor ki bu ciddi bir kısıtlama...'

BOTLARLA MÜCADELE İÇİN 10 KURUŞ YETERLİ OLABİLİR
Elon Musk'ın bahsettiği yöntemi uygulasa bile, bu tür bir ödeme sistemi temelde herhangi bir kullanıcı için sorun teşkil etmeyecektir. Ödenecek tutar 10 kuruş 1 TL arası bile olabilir. Ancak bu durum, başka bir soruyu akıllara getiriyor. Twitter gibi her dakika siber saldırılara maruz kalan bir platform, yüz milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini nasıl güvenli bir şekilde saklayacak?

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