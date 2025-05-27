Ceza infaz düzenlemesine 'psikopat' ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği

AK Parti'nin üstünde çalıştığı ceza infaz düzenlemesinin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Bu kapsamda teklife son rötuşlar atılıyor. Kamuoyu vicdanını rahatsız edecek bazı durumların ortaya çıkmaması için de önlem alınıyor. Bu önlemler ve teklifin içeriği şöyle:Yapılan çalışmalar Türkiye ve dünyada cezaevinden çıkanların yüzde 40'ının geri döndüğünü ortaya koyuyor. AK Parti'nin teklifi kapsamında şartlı salıvermeden yararlanıp dışarıda suç işleyeceklerin önüne geçilecek. Yasanın çıkması ile birlikte cezaevi kurulları düzenlemeden yararlanacaklarla ilgili kılı kırk yaracak şekilde inceleme yapacak. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. Şartlı salıvermenin tüm koşulları yerine getirilmişse tahliye mümkün olacak. Psikopat ve suç işleme eğilimi devam edenler tahliye edilmeyecek.Şartlı salıvermeden yararlanmak için ceza ayırımı yapılmayacak. Cezaevinde bulunan herkes koşulları taşıyorsa salıverilecek. Suç işlemeleri halinde ise tekrar cezaevine geri dönecek.Teklif ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitmesine 5 yılın altına süre kalan hükümlülerin cezaları dışarıda infaz edebilecek.Konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Bu tip özel infaz hükümlerinden yararlanacak olanlara Adli Tıp Raporu ve Cezaevi gözlem kurulları karar verecek. Bu düzenleme de tüm suç tipleri için geçerli olacak.Hasta hükümlüler için dışarıda infaz şartları esnetilecek. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığından yararlanabilecek.Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü için suç işleyenlere' verilen ceza Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Teklif kapsamında ceza indirimi yönünde hazırlık yapıldı ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemeyi de iptal etmesi olasılığına karşı yeni bir alternatif de gündeme geldi.Buna göre suçla ilgili hiç düzenleme yapılmayacak. Bu durumda olanlar terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara verilen ceza kapsamında değerlendirilecekler.2 yılın altında hapis cezasını gerektiren suçları işleyenler şu an hiç cezaevine girmiyor. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için düzenleme ile bu durumda olanların en az 5-7 ay cezaevinde kalmalarının sağlanması planlanıyor.Pakette mükerrer suçlar ile ilgili düzenleme yer alacak.