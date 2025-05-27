Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 54 bin 056'ya yükseldi

İsrailin ablukası olan Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden beri onbinlerce şehit verildi. En son gelen bilgilere göre bu rakamın 54,056'ya çıktığı anlaşıldı. Yaralı sayısı ise 123,129'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Her geçen dakika da şehitlerin sayısı artıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılarda 79 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. 163 kişinin yaralandığı ifade edildi.Verilerin ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'yi kapsamadığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 901'e, yaralı sayısının 10 bin 88'e yükseldiği belirtildi.İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 54 bin 56'ya, yaralı sayısının 123 bin 1290'a yükseldiği ifade edildi.