İslam Memiş rakam verdi! Altın almak için acele etmeyin

Ekonomist İslam Memiş, kendi YouTube kanalından haftalık piyasa analizi yaptı. Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Memiş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.Altında bu hafta düşüş beklediğini belirten Memiş, alım için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Memiş, 'Gram altında 4.200 lira seviyesinin altına sarkmalarda 4.100 lira seviyelerine takip edeceğiz. Tekrar 4.100 liranın altına sarkarsa tekrar bir yorum yapacağım, ne yapılmasıyla ilgili.' dedi.Ons altında geri çekilme beklediğini ve bunun gram altına da yansıyacağını belirten Memiş, 'Bu haftanın özelinde ons altın tarafında 100 dolarlık bir geri çekilme öngördüğüm için gram altında 4.100 lira seviyesinin altına çekilmeler benim nazarımda sürpriz olmayacaktır.' şeklinde konuştu.Memiş sözlerini şöyle tamamladı: 'Ons altında nazarında bu haftanın özelinde 3.180-3.380 dolar aralığı var. Bu bant aralığını bu hafta takip edeceğiz. Aşağıda 3.180 dolar seviyesi, yukarda 3.380 dolar seviyesi var. Kısa vadede düşüş yönlü öngörüm devam ediyor.'