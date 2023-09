Ankara’da halk ekmekteki bakteri skandalında yeni perde! AK Partili İl Başkanı açıkladı: Kendi personeline…

Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerin analizini de Yavaş'ın ailem dediği fabrikada çalışan personelin yaptırdığı anlaşıldı.Bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen “bakterili” ekmeği laboratuvara gönderenin Halk Ekmek Fabrikası'nın kendi personeli olduğunu açıkladı.Özcan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu da resmi raporlarla ortaya koyarken, Halk Ekmek Fabrikası'nın ürünleri temiz göstermek için rapor hazırlattığını kaydetti. Özcan, “Bizim Elimizdeki raporda ekmekteki bakteri referans değerinin 100 kat üzerinde” diye konuştu.Özcan, “Bu durum insan üzen, siyaset dışı bir olaydır. Bu bakteri zaten gözle görülen bir durum. İlla laboratuvara gitmeye bile gerek yok. Hastalık 1-2 saat içinde ortaya çıkabiliyor. Ama buna rağmen üretilen ‘bakterili' ekmekleri araçlara yüklediler, götürüp büfelerde halka sattılar. Bile bile bu ekmekleri vatandaşa yedirdiler” diye tepki gösterdi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu resmi belgelerle ispatladı.Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda “bakterili” ekmek skandalını ortaya çıkartan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan TV100'ün canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özcan öncelikle “bakterili” ekmek ile ilgili alınan raporlara açıklık getirdi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın skandalı kapatmak için panik halinde olduğunu ve Halk Ekmek Fabrikası tarafından açıklanan raporda ekmeklerin temiz olduğunun ifade edildiğini hatırlattı. Prosedüre göre analiz için 5 ekmeğin laboratuvara gönderilmesi gerekirken 3 numune ekmeğin gönderilerek sonuç alındığına dikkat çeken Özcan, “Olayların başlama tarihi 10'undan 11'inden beri devam ediyor. Ben 13'ünde canlı yayında konuyu gündeme getirdim. Olayların başlama tarihi 10'undan 11'inden beri devam ediyor. Ben 13'ünde canlı yayında konuyu gündeme getirdim. 15 Eylül'de saat 09.15'de bunlar numune alıyor. Bu hazırlanan rapor tamamen kendilerini temize almak için yapılmış bir rapordur.” ifadelerini kullandı.Halk Ekmek tarafından hazırlatılan raporun tamamen kendilerini temize çıkarmak için alınmış bir rapor olduğunu dile getiren Özcan, “Bizim elimizdeki laboratuvar sonucunda ise sonuç referans değerinin 100 kat üzerinde çıkıyor. Normal değerin çok çok üstünde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylı bir kurum tarafından hazırlanmış bir rapordur. Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 Milyon çıkıyor. Bu çok vahim bir durum. ' dedi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Halk Ekmek Fabrikası'nda ortaya çıkan “Rop” bakterisinin ishal, kusma, yoğun ateş ve göz rahatsızlıklarına neden olduğuna dikkat çekti. Undan ve buğdaydan geçen “Rop” bakterisinin ekmekte gözle görülebilen bir hale geldiğini ifade eden Özcan, “Vatandaşlardan ve içerideki personelden bu konu hakkında şikâyetler geldiğini hatırlattı. “Bakterili” ekmeğin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan bir personel tarafından bizzat götürülerek test yaptırılması sonucu ortaya çıktığını kaydeden Özcan, “Personel artık Ankaralılara yapılan zulmü kabul edemiyor” dedi. Özcan şöyle devam etti:“Ankaralı vatandaşların birçoğunda ishal, kusma, ateşlenme, göz akıntısı vs. şikâyetlerden dolayı hastanelere başvurmuş durumda. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu durumdan çok etkileniyor. Şu anda Ankara'nın suyu da tam arıtılamadığı için büyük sorunlara neden oluyor. Halk Ekmek yetkilileri konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söylediler. Daha önceki rüşvet olayında da aynısını yapmışlardı, şimdi beni yine tanık göstermişler. Biz buna sevindik. Parayla, rüşvetle adam alınır mı? Hadi aldın. Niye biz çıkıp söyleyince olayı savcılığa taşıyorsun? Önceden aklın neredeydi? Bu konuda niye ben söyledikten sonra mahkemeye taşınıyor?“Bu durum insan üzen, siyaset dışı bir olaydır. Bu bakteri zaten gözle görülen bir durum. İlla laboratuvara gitmeye bile gerek yok. Hastalık 1-2 saat içinde ortaya çıkabiliyor. Ama buna rağmen üretilen “bakterili” ekmekleri araçlara yüklediler, götürüp büfelerde halka sattılar. Bile bile bu ekmekleri vatandaşa yedirdiler. Bu durumun savunulacak bir yeri yok. Mahkeme vs. ile tehdit etmeye gerek yok. Sayın Yavaş makamından bir çık, belediyeden bir çık, Halk Ekmek Fabrikası'na bir git. Orada neler oluyor gör. Ailem dediğin personelle bir konuş. Rüşvetle unvan değiştiriliyor orada. Beni mahkemeye verecekler. Versinler. Ankaralılar için gerekli savunmayı yaparım. Halk Ekmek Fabrikası'nda 4 buçuk yılda 5 tane Genel Müdür değiştirildi. Şu anki Genel Müdürü de değiştirse artık durumu izah edemeyecek. BAKAP projesindeki Kalkınma Daire Başkanı bile 4'üncü kişi. İş bilmezliklerinden kaynaklanıyor bu değişimler. Yaşananlardan CHP İl Başkanı da rahatsız, İYİ Partililer de rahatsız. Belediye çok zor durumda. Yönetilemez bir hale gelmiş durumda. Bugün CHP'nin Grup Başkanvekili bile çıkıp savunmaz Yavaş'ı. Belediye başkanı Belediye Meclisi'ne gelemiyor. Tekrar söylüyorum Sayın Yavaş kaçmasın. Fabrikaya bir gitsin. Neler oluyor baksın. Yanlışları düzeltsin. Siyaseti sokaktan, meydandan, mahkemeye çekmek istiyorlarsa ona da varız. Biz vatandaşın hakkını her yerde savunuruz.”