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TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

Avrupalı düzenleyiciler TikTok'a çocukların mahremiyetini koruyamadığı gerekçesiyle 345 milyon euro ceza kesti.

Ekleme: 18.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen video paylaşım platformu TikTok, aynı zamanda yoğun eleştiriler de alıyor. Bu eleştirilerden bazıları ise çocukların mahremiyeti ile ilgili.

Büyük Teknoloji şirketlerinin baş gizlilik düzenleyicisi olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu, TikTok'a 345 milyon avro para cezası verdiğini açıkladı.

Yapılan soruşturmada, genç kullanıcılar için kayıt sürecinin, hesaplarını varsayılan olarak herkese açık hale getiren ve herkesin videolarını görüntülemesine ve yorum yapmasına izin veren ayarlar olduğu tespit etti.

Bu varsayılan ayarlar, izin verilmediği halde platforma erişim sağlayan 13 yaşından küçük çocuklar için de risk oluşturuyordu.

TikTok karara karşı çıktı

TikTok yaptığı açıklamada, 'özellikle verilen para cezasının seviyesi' olmak üzere karara katılmadığını belirtti.

Şirket, düzenleyicinin eleştirilerinin üç yıl öncesine dayanan özelliklere ve ayarlara odaklandığını söylüyor.

TikTok, Eylül 2021'de soruşturma başlamadan çok önce, 16 yaşın altındaki gençler için tüm hesapları varsayılan olarak özel hale getirmek ve 13 ila 15 yaşındakiler için doğrudan mesajlaşmayı devre dışı bırakmak da dahil olmak üzere değişiklikler yaptığını söyledi.

AB Komisyonu, nisanda Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gereğince Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platform ve arama motorlarına sıkı kurallar uygulayacağını duyurmuştu.

Bu sınıflandırmaya Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun dahil edildiği açıklanmıştı.

Belirlenen platformların DSA kapsamında dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi koruma, risk değerlendirmesi yapma, riskleri azaltmaya yönelik adım atma ve dış denetime tabi tutulma gibi kurallara uymaları gerekiyor.

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