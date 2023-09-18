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Bakan Şimşek ABD'li yatırımcılarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de temaslarda bulunurken ABD’li yatırımcılar ile Türk şirketleri arasında önemli iş birliklerine imza atılıyor.

Ekleme: 18.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek ABD'li yatırımcılarla görüşecek
BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ABD'li finans ve ekonomi çevreleriyle buluşarak temaslarda bulunurken 19 Eylül'de New York'ta ABD'nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türkiye'nin halka açık en büyük 50 şirketinin ve bankalarının CEO'larının dahil olduğu 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak. Konferansın ardından ertesi gün 20 Eylül'de ise Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile özel toplantıda bir araya gelecek.

YERLİ VE MİLLİ TÜRK MAKİNALARI ABD'YE GİDİYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitmeden Amerikan şirketlerinin Türk pazarına ilgisinin arttığı ifade ediliyor. 10 milyar dolarlık sermayeyi yönettiği belirtilen American Industrial Partners (AIP) fonunda yer alan Amerikan Shape Technologies Group şirketi KMT yöneticileri, Türk ortağı Usel Makina ile iş birliği görüşmeleri için geçen hafta Türkiye'ye geldi. Yapılan ön anlaşmaya göre 2025 yılına kadar aşamalı olarak Amerika'da çeşitli eyaletlerde, farklı noktalarda bayiler ve servis kanalları vasıtasıyla yerli ve milli makine sanayi ürünü olan Türk makinaları satışa sunulacak. Usel Makine Genel Müdürü Dr. Uğur Şimşir, “ABD ve İngiltere başta Avrupa'da Türk üretimi makinaların sayısının arttırılması konusunda iş birliği mutabakatı yapıldı.

ABD ve Türkiye arasında ticaret hacmi günümüzde 30 milyar dolar civarında ama bu rakam kısa zaman içerisinde artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD hükümeti ve finans çevreleri ile temasları yoğunlaştırdılar. Biz de özel sektör olarak bu çabaya ortak olmalıyız düşüncesindeyiz. Günümüzde CNC teknolojisine sahip sadece 6 ülke bulunuyor, Milteksan sayesinde 7. ülke Türkiye olacak. Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarı tüm dünyanın malumu, Türk İHA ve SİHA'lar gücünü defalarca ispatladı ve tüm dünyanın takdirini kazandı. Artık beraberinde sivil sanayiye odaklanarak üretim teknolojilerini geliştirmeliyiz. 4'üncü sanayi devriminin lider ülkelerinden birisi olarak potansiyelimizin farkındayız ve oyun kurucu rolüne adayız” dedi.
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