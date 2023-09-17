Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 24°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 24°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 25°CParçalı bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey, Ağrı'nın güney ve doğu, Van'ın kuzeydoğu, Erzurum'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 21°CParçalı bulutluMALATYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık