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Adana'da DEAŞ operasyonu: 17 terör örgütü mensubu yakalandı

Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişiler için 23 adrese baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda 17 kişiyi yakaladı. İncelemelerin ardından 5 kişi tutuklandı.

Ekleme: 17.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Adana'da DEAŞ operasyonu: 17 terör örgütü mensubu yakalandı
Terör örgütlerine ve üyelerine geçit yok...

Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Adana polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...

23 adrese baskın yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 adreste arama yapıldı.

Çalışmalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şüphelilerden 5'i tutuklanırken 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildiği açıklandı.
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