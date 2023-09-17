Adana'da DEAŞ operasyonu: 17 terör örgütü mensubu yakalandı

Terör örgütlerine ve üyelerine geçit yok...Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.Adana polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 adreste arama yapıldı.Çalışmalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şüphelilerden 5'i tutuklanırken 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildiği açıklandı.