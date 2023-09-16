Edirne'de yasa dışı göçle mücadele: Bir haftada 1975 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.Ekipler il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.Bir haftadır aralıksız devam eden denetimlerde Suriye, Pakistan, Afganistan, Irak, İran ve Filistin uyruklu 1975 düzensiz göçmen yakalandı.