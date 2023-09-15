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Bakan Vedat Işıkhan'dan yaşlı bakım sigortası açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortası da yer alıyor. Yaşlı bakım sigortası konusunun da gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim Bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak" dedi.

Ekleme: 15.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Vedat Işıkhan'dan yaşlı bakım sigortası açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında yaptığı açıklamalarda yaşlı bakım sigortası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçim sürecine değinen Işıkhan, 'Bu yerel seçimde İzmir Büyükşehir'in kaderi değişir diye arzu ediyoruz. Bu da sizlerin sayesinde olacak inşallah. Teşkilatlarımızın, MKYK üyelerimizin, sayın vekillerimiz zaten gece gündüz alanda' diye konuştu.

'YAŞLI BAKIM SİGORTASI'

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile daha önce partide özellikle dezavantajlı gruplara yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortası konusunun gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim Bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak. Nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz.'

İlkokul döneminde okuldan sonra diş doktorunun yanında çalıştığını hatırlatan Işıkhan, 'Herkes bizden iş bekliyor ama gençlerimizi ve kadınlarımızı istihdama yönlendirmemiz lazım. İşin küçüğü, büyüğü yok. İş, iştir.' ifadelerini kullandı.

Son dönemde ustaların çırak yetiştiremediğini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

'Sanayide çalışacak adam bulamıyoruz. Berberin yanında çırak yok. 2-3 gün duruyor, hiçbir şey öğrenmeden tekrar ayrılıyor. Bu konuda sizlerin çok önemli rolleri var. Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir çalışma hayatı oluşturmak istiyorsak burada ben kardeşiniz olarak en üst düzeyde politikaların gelişim, uygulanmasında elbette yanınızda olacağız. Ama esas aktörler sizlersiniz. Siz olmasanız biz hiçbir şey yapamayız.'

İzmir'e her geldiğinde kentin durumuna üzüldüğünü dile getiren Işıkhan, şu görüşleri paylaştı:

'İzmir Körfezi'nin durumu ortada. İzmir'de fuar kültürü yok, kültür, sanat yok. Ekonomi risk altında olabiliyor bazen ama sizlerden ricam bu yönetimi inşallah Allah izin verirse AK Parti teşkilatına devretmemiz lazım değil mi? İnşallah. Bunu şu açıdan söylüyorum. Özellikle yerel yönetimlerde AK Belediyeciliğin sunmuş olduğu hizmetlere sadece bakmanız yeterli.'

IŞIKHAN, OKUDUĞU İLKOKULU ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan daha sonra ilkokulu okuduğu Konak ilçesindeki Vali Kazım Paşa İlkokulu'na geçti.

Burada çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Işıkhan'a öğrenciler şiir okudu.

Bakan Işıkhan, bir sınıfta öğrencilerle sohbet ettikten sonra okul bahçesindeki halı sahada antrenman yapan çocuklarla bir araya geldi, penaltı atışı yaptı.
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