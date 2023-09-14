Siverek’te silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Olay, öğleden sonra ilçenin Abdulkadir Odabaşı Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce husumetli olan 2 grup cadde üzerinde kavga etti, kavgada taraflar yanlarında bulunan silahlarla ateş açtı. Kim veya kimler tarafından ateşlendiği belirlenmeyen silahlardan çıkan mermilerle Habip D (44), Ramazan Ç. (56), Ramazan Ç (60) ve Yusuf Ç. (21) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Yaralılardan tedavi altında bulunan Yusuf Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.