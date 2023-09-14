İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şehir eşkıyalarının nefesini keseceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de "Ankara90" medya buluşmaları kapsamında kuruluşların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, göreve başladığı ilk 90 günde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, terörle mücadelenin her zaman olduğu gibi gündemlerinin en üst sırasında yer aldığını kaydetti. AK Parti göreve geldiğinde ülkenin yoğun bir terör gündemi içinde olduğunu ve üretkenliğin baskılandığı bir atmosferin yaşandığını dile getiren Yerlikaya, yaklaşık 40 yıldır sorunların ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terörün, hükümetleri döneminde bitme noktasına geldiğini anlattı.Türkiye Yüzyılı'nın teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun, terörü ülke gündeminden çıkarmak olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terkedilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi olmayacaktır" dedi.Son 90 günde, terör örgütlerine yönelik İHA, SİHA ve İKU'larla 15 bin 640 saat uçuş gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, toplam 43 bin 490 operasyon düzenlediklerini, operasyonlarda, 40'ı teslim 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı, 258 teröristi etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Bu dönemde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 818'i şehir, 41 bin 66'sı kırsalda olmak üzere 41 bin 884 operasyon yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şöyle devam etti:"FETÖ'ye yönelik ise 1294 operasyon yapıldı. 1955 şüpheli gözaltına alınırken, 391 şüpheli tutuklandı, 333'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 260 operasyon yapıldı, 42 terörist etkisiz hale getirildi. 443 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 106'sı tutuklandı, 66'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 71 operasyon yapıldı."Diyarbakır annelerinin feryatlarının 5'inci yılına girdiğini hatırlatan Yerlikaya, son 90 gündeki evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubunun daha teslim olduğunu ve ailesine kavuşanların sayısının 46'ya ulaştığını bildirdi."Uyuşturucu suçunu terörle eşdeğer görüyoruz" diyen Yerlikaya, "Uyuşturucu konusunda küresel ölçekte büyük bir arz baskısı altında olacağımız açıktır. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Arz cephesinde, torbacısından zehir tacirine kadar, hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkında olduklarını, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bot hesapları takip etmeyi sürdürdüklerini bildiren Yerlikaya, "Son 90 gün içinde, Twitter (X) üzerinden, 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 29,31'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplardı. Bu paylaşımların yüzde 40'ının olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. BOT hesaplar üzerinden yapılan operasyonlara geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.Ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yerlikaya, Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak amacıyla organize suç örgütlerine ve mafyavari yapılara göz açtırmayacaklarını vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Son 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 92 operasyonda, 1767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430'u tutuklandı, 203'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 5 bin 802 operasyonda 8 bin 72 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 119'u tutuklandı, 384'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.Son dönemde Ankara'da yapılan suç örgütü liderine yönelik operasyon üzerinden üretilen spekülasyonlar karşısında ise Yerlikaya, "Konu mahkeme sürecinde. Organize suç örgütlerinin büyüklüğü ya da sayısı bizi bağlamıyor. Bir rakamı (örgüt) bile bizi huzursuz ediyor. Vatandaşımız huzur ve güven istiyor, biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.Yerlikaya, bakanlıktaki atamalar ve önceki bakan Süleyman Soylu'yu da ima eden muhtelif iddialar üzerine de "Biz iktidarı bir başka partiden almadık. 21 yıldır AK Parti iktidar. Arkadaşların, atamaların performanslarıyla ilgili. Konu bu kadar basit" değerlendirmesini yaptı.Kanunlara uygun olarak Türkiye'ye girişi-kalışı-çıkışı belli olan kişilerin düzenli göçmen statüsünde olduğunu söyleyen Yerlikaya, bugün itibarıyla Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 293 bin 934, ikamet izniyle kalanların 1 milyon 213 bin 143, uluslararası koruma kapsamında kalanların 290 bin 516 olmak üzere toplam 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmenin bulunduğunu bildirdi.Türkiye genelinde son 90 günde göçmen kaçakçılığına yönelik 1285 operasyon yapıldığını bildiren Yerlikaya, "Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalandı. Bunların 543'ü tutuklandı, 207 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.Operasyonlar sonucunda 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Bunların 32 bin 563'ü sınır dışı edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor. Düzensiz göçmenlere yönelik sahadaki yoğun ve kapsamlı kontrollerden dolayı son 90 günde sadece İstanbul'da, sıranın kendisine geleceği endişesi taşıyan, vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 89 bin 396 yabancı ülkemizden ayrıldı" şeklinde konuştu.Yerlikaya, son 90 gün içinde 59 bin 145 kişinin sınırdan girişlerinin engellendiğini açıkladı.Yerlikaya ayrıca düzensiz göçle mücadele aşamasında yakalama süreciyle ilgili yeni bir sistem uyguladıklarını, pilot bölge olarak İstanbul'da başlatılan bu sistemde, "Mobil Göç Noktası" adı verilen araçların kullanıldığını söyledi.Sistemin işleyişini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:"Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğünde bir yabancıya kimliğini soruyor. Yabancı kimliğini ibraz ederse sorun yok. Yabancı eğer kimliğini ibraz edemiyorsa kolluk görevlimiz yabancıyı Mobil Göç Noktası'na davet ediyor. Mobil Göç Noktası'ndaki tercümanlar eşliğinde göç uzmanlarımızca, yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de Göç Net veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Burada düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancı ortaya çıkıyorsa kolluk görevlilerimizce Geri Gönderme Merkezi'ne götürülüp teslim ediliyor. Dolayısıyla eskiden aynı durumdaki bu yabancılar ya polis merkezine ya da Geri Gönderme Merkezi'ne götürülüyordu. Şimdi bu çalışmayla yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa zamanda tespit ediliyor."Bakan Yerlikaya, pilot bölge İstanbul'da 20 aracın farklı noktalarda çalışmalarını yürüttüğünü, ekim ayı sonunda bu hizmetin 150 araçla, 30 şehirde sahada olacağını söyledi.Bakan Yerlikaya, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya ve terörle mücadeleyi itham eden açıklamalarına yönelik bir soru üzerine, Tanrıkulu'nun ismini zikretmeden "TSK'ya yönelik iftiralarla ilgili MSB gayet güzel açıklama yaptı. Biz askerimizi peygamber ocağı olarak görürüz. O cümlelerin (suçlamaların) peşinden gidecek değiliz" dedi.