Meteoroloji'den 10 il için yağış uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 10 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu ve doğudaki bazı kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısında bulundu..Yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlamak üzere yarın Diyarbakır'ın güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu ile Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.