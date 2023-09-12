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Esenler'de korkunç olay: Kiracı, ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Esenler'de, iddiaya göre Selahattin D. kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i bıçakladı. Selahattin D. bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekleme: 12.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Esenler'de korkunç olay: Kiracı, ev sahibini bıçaklayarak öldürdüOlay, Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.'den çıkmasını istedi. İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek'i bıçakladı. Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin D. olay yerinde bekledi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine Haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.
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