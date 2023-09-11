Samsun'da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı!

Samsun'un Kavak ilçesinde sürücülerinin kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen 55 ACE 210 plakalı otomobil, 05 ACK 328 plakalı otomobil ile 05 AE 918 plakalı minibüs, Samsun Ankara kara yolu istasyon alt geçidinde çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.