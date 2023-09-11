Emine Erdoğan'dan 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin mesaj yayımladı.
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, “Eğitim camiamızın ve tüm öğrencilerimizin 2023-2024 eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. Çalan ilk ders zili ile beraber okul heyecanını yaşayan bütün öğrencilerimizin sevincini paylaşıyor, mutlu ve başarılı bir eğitim dönemi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.