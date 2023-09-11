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2023 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı ve yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ekleme: 11.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
2023 DGS yerleştirme sonuçları açıklandıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.
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