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İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah

İstanbul'un kanayan yarası haline gelen Haliç'in temizliği konusu CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı reklam filminin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gerçekte kirlilik nedeniyle kararan Haliç, İBB'nin reklam filminde masmavi gösterilerek temiz olduğu izlenimi verildi.

İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah
Ekleme: 1.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 1.09.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Tramvay hattının son etabının açılışı için bir reklam filmi yayınladı. Yayınlanan reklam filminde Haliç'in masmavi gözükmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah

Kokudan durulamıyor
Gerçekte kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken reklam filminde masmavi gözüken haliç zaman zaman çevresinde koku nedeniyle durulamayacak hale geliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabında çekilen reklam filmini "Haliç Tramvayı 30 Ağustos'ta Eminönü'ne kavuşuyor" başlığı ile yayınladı.

Reklam filmi içerisinde haliçte dip temizliği yapılan alan mavi renkte gösteriliyor.

Ancak daha öncede birçok kez kirlilik nedeniyle gündemde olan haliç normalde balçık nedeniyle siyaha büründüğü gözüküyor.

İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah
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İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah
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