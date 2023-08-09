İtalya'da tekne faciası: 41 göçmen öldü

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarından batan tekneden 41 kaçak göçmen yaşamını yitirdi.7 Ağustos'ta ada açıklarında biri 48 diğeri 42 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi kaybolmuştu. Yetkililer, 57 kişinin ise kurtarıldığını açıklamıştı. İtalyan basını, hayatını kaybeden göçmenlerin Fildişi Sahili uyruklu bir anne ile 1 yaşındaki çocuğu olduğunu aktardı.Göçmenleri taşıyan teknelerin Tunus'un Safake kentinden yola çıktığı düşünülüyor.