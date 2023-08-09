Bakan Yumaklı duyurdu: TMO silosundaki patlamada bir can kaybı var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz gün Kocaeli'nde bulunan TMO silosunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ekrem Kalkan isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Yumaklı, geçtiğimiz gün Kocaeli'nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan 19 yaşındakiEkrem Kalkanisimli vatandaşın hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.Ne olmuştu?Olay, 7 Ağustos tarihinde saat 14.35 sıralarında Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin(TMO) silosunda meydana geldi. TMO silosundaki patlama tüm kentten hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ünün entübe edildiğini açıklamıştı.